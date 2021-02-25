Ayağı kırılan köpeğe sahip çıktı

Başkan İsbir, Ortaköy ilçesinde araç çarpması sonucu ayağı kırılan minik köpeğin ilçede gerçekleştirilen ön muayene sonrası belediye personeline talimat vererek Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne sevkini sağlayıp detaylı muayene ve tedavisini yaptırdı.

Konuyla ilgili bilgi veren İsbir, “Araç çarpması sonucu ayağı kırılan minik dostumuzu ilçemizde bulunan veteriner hekim ön kontrolü sonucu Çorum belediyesi veterinerlik işleri müdürlüğüne teslim edip tedavisini yaptırarak tedavisi sonuçlanana kadar klinikte gözlem altına aldık. Hayvanlar bizlere Allah’ın bir emaneti, onlara sahip çıkalım özellikle bu kış aylarında evlerimizin önüne bir kap su bir kap yemek bırakarak imkanlarımız dahilinde onların ihtiyaçlarını giderelim” dedi. (Haber Merkezi)

