Asar’da coşkulu şenlik

Asar Köyü Muhtarlığı ve Derneği’nin organizesinde gerçekleştirilen şenliğe katılarak bir konuşma yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Köy halkı ve köy muhtarı ile bir süre sohbet eden İsbir, Muhtar Kemal Odabaş’a Asar Köyü Cem Evinde kullanılmak üzere Türk Bayrağı ve ışıklı bir Atatürk portresi hediye etti.

İsbir, “Bu tür etkinlikler bizleri bir arada tutuyor, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Anadolu coğrafyasında yaşayan kimseyi ötekileştirme lüksümüz yoktur. Hepimiz bayrağımıza, milletimize ve devletimize bağlı ve sadık kalarak hep birlikte ecdadımız gibi Türkiye olacağız, birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

(Haber Merkezi)