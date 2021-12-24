Ak Parti Ortaköy İlçe Başkanı atandı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Ortaköy İlçe Başkanlığı’na Yusuf Özdemircan’ın atandığını açıkladı.

AK Parti Çorum Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, 16 Kadım 2021 tarihinde Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ortaköy İlçe Başkanlığı için parti genel merkezi tarafından atama yapıldı.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yaptığı açıklamada, uzun yıllar Ortaköy ilçe Başkanlığı yapan Osman Kara’nın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, Osman Kara’ya Allah’tan rahmet diledi.

Osman Kara’nın vefatının ardından ilçe başkanlığı için parti teşkilatları içerisinde bir çalışma yaptıklarını anlatan İl Başkanı Ahlatcı, belirlenen isimleri genel merkeze ilettiklerini söyledi.

Ahlatcı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in tensipleriyle AK Parti Ortaköy İlçe Başkanlığına Yusuf Özdemircan’ın atandığını bildirdi.

Yusuf Özdemircan’ı tebrik eden Ahlatcı, atamanın Ortaköy ilçesi açısından da hayırlı olmasını temenni etti. (Haber Merkezi)

