Ak Parti Mahalle Başkanları Toplantısı Ortaköy’de yapıldı

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanlarının katıldığı toplantı öncesi Şapinuva turistik bölgesi ve İncesu kanyonu gezildi.

Ortaköy Kaymakamı Murat Acar ve Belediye Başkanı Taner İsbir ile görüşen Başkan Akar, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sorunlarını ve geleceğe yönelik yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ortaköy Belediye başkanı Taner İsbir’in, Erhan Akar’a yöreye özgü el dokuması yastık ve heybe hediye ettiği görüşmede, Ortaköy Yolu’nun 5 yıl içinde bitirileceğini, İlçe merkezinde park yeşil alanların artırılması yönünde çalışmalarının devam ettiğini anlatan İsbir, İncesu Kanyonu ve yöresel ürünler dahil ilçeyi tanıtıcı bir çok yatırım için turizme yönelik çalışma ve etkinliklerin ilçeye kazandırılmaya çalışıldığını dile getirdi. İsbir, bu konuda Ak Parti Çorum milletvekilleri ile İl ve ilçe başkanlarının desteklerini aldıklarını söyledi.

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Akar da, Kaymakam ve belediye başkanı ile yapılan görüşmede ilçeye gelecek turist sayısının artırılması, bölgede bulunan diğer turizm alanları olan Başta Boğazkale, Alacahöyük ve Çorum merkez ile ulaşım ve paylaşım anlamında daha sağlık bir turizm alt ve üst yapısının oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Gezi ve ziyaretlerin ardından Açık alanda Mahalle temsilcilerinin de katıldığı haftalık olağan merkez ilçe toplantısına geçildi.

Akar, merkez ilçe ve mahalle başkanları ile yaptıkları olağan toplantıda, ülke gündeminde Çorum için yapılan ve yapılması gerekenleri konuştuklarını zaman zaman haftalık yönetim kurulu toplantılarını tarihi mekan ve ilçelere taşımayı ve buraların tanıtımına ve sorunlarını ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarının da görmeleri adına böyle bir çalışmayı uygun gördüklerini belirtti.(Haber Merkezi)