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6 yılda 6. park
Ortaköy Belediyesi, gençlerin ve çocukların sokağa çıkma serbestliği öncesi 6. parkına kavuştu. Dezenfekte edilerek temizleme çalışmaları gerçekleşen park, şehir meydanına canlılık ve görsel açıdan ilçeye yakışır bir düzen aldı.
Ortaköy 11.06.2020, 19:10 11.06.2020, 19:11
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Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yapılan çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada; Belediyecilikte yeni bir soluk olarak hizmet verme anlayışı içinde olduklarını, vatandaşların sesi olarak, devlet olarak vatandaşları mutlu etmek istediklerini vurguladı. İsbir, “Bu ilkeden hareketle çalışarak, Ortaköy’de yaşayan vatandaşlarımızın memnun olmaları ve yapılan hizmetler çerçevesinde hayatlarının rahatlaması, çağdaş bir şehirde yaşamaları, ilçelerinden gurur duymaları için bu çalışmaları yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha nezih, daha temiz ve daha güzel bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz dedi.”(Haber Merkezi)
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