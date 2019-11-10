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Yıldırım’dan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu ziyareti

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu'na ziyarette bulundu.

Yıldırım’dan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu ziyareti

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu'na ziyarette bulundu.

10 Kasım 2019 Pazar 19:59
Yıldırım’dan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu ziyareti

Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım ve yönetimi İstanbul'da hemşehrimiz Metin Akkuş 'un başkanlığını yürüttüğü Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu'na ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Yıldırım; “Dünyanın dört bir yanında yer alan Çorumlu hemşehrilerimizin birliği ve dayanışması için kurulup 'Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz' düşüncesinden hareketle faaliyet gösteren federasyonumuzun hayırlı olmasını dilerim. Federasyon bünyesinde beni de yüksek istişare danışma kurulu üyesi olarak onurlandırdıkları için Metin Akkuş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim” dedi.

(Mehmet DALAR)

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