Yıldırım’dan Bosna Hersek ziyareti

Türkiye Belediyeler Birliği ve İç Anadolu Belediyeler Birliği tarafından 24 belediye başkanının katılımıyla Bosna Hersek'e gerçekleşen teknik inceleme gezisine Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İç Anadolu Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen teknik inceleme gezisi ile ilgili Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye Belediyeler Birliği Plan, Bütçe Komisyonu Üyesi olarak katıldığım Bosna Hersek'e düzenlenen teknik inceleme gezisine Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri hemşehrimiz Sayın Salim Çoruk ve Türkiye'nin farklı ilçelerinden gelen belediye başkanlarımızla katıldık. Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da Büyükelçimiz Sayın Sadık Babür Girgin'e ziyarette bulunduk. Konjıc Belediyesi'nde düzenlenen istişare toplantısında Belediye Başkanımız Sayın Osman Catic ile bir araya geldik. Mostar Başkonsolosluğumuza yaptığımız ziyarette Başkonsolosumuz Sayın Yaşar Ergün ile bir araya geldik. Bosna Hersek'in tarihi ve kültürel mekânlarına ziyaretler gerçekleştirdik. Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin önderi Aliya İzzet Begoviç'in kabrine ve Bosna Hersek Savaşı'nda umudun simgesi olan Ilıca Tüneli' ne yaptığımız ziyaretlerde anı defterine duygularımızı aktardık.

Ecdat yadigârı Bosna Hersek'e yapılan bu teknik inceleme gezisinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği 'ne teşekkür ederiz, bizim için çok anlamlı ve verimli bir program oldu.”

(Haber Merkezi)