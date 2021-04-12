Yıldırım, İç Anadolu Belediyeler Birliği'nde 

T.C. Belediyeler Birliği ve T.C. İç Anadolu Belediyeler Birliği işbirliğiyle 8-12 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleşen 63. Olağan Meclis ve Mevzuat Bilgilendirme Semineri'nde Meclis Genel Kurulu seçimleri yapıldı. Yapılan seçimde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak aday gösterilen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım oy birliğiyle seçildi.

Seçimin ardından kendisine oy kullanan tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Rabbim hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin, oy kullanan herkese teşekkür ederiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

4 gün süren seminer sürecinde Başkan Yıldırım, hemşerilerimiz T.C. İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk ve T.C. Türkiye Belediyeler Birliği İdari Hizmetler Müdürü İbrahim Azak ile bir araya geldi. (Haber Merkezi)