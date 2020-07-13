Yıldırım, Belediyeler Birliği üyelerini Oğuzlar’a davet etti

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleşen video konferansta konuşan Yıldırım, ilçede sürecin başladığı 14 Mart tarihinden itibaren tedbirlerin hemen alınmasıyla beraber hijyen ve temizlik çalışmalarına başlayarak kamu kurumlarından hastanelere, kaymakamlıktan, camilere, halkımızın bulunabileceği ortak alanların tamamını dezenfekte ederek, caddeleri yine dezenfekte ederek sabunlu suyla sokak sokak, mahalle mahalle temizlediklerini anlattı.

65 yaş üstü vatandaşları birebir telefonla arayarak, evde kalmalarını yönelik telkinde bulunduklarını ve taleplerini aldıklarını belirten Yıldırım, gençleri evlerinde kitap okumaya teşvik ettiklerini. Onlarla birlikte kendisinin de çocuklarla evde kalarak, kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulunduklarını söyledi.

Bu sürecin hep birlikte atlatılacağını vurgulayan Yıldırım, farkındalık olması adına doğada yaşayan hayvanlar için de yem dağıtarak aç kalmamaları yönünde çalışmalara adım attıklarını kaydetti.

Yıldırım 'ın konuşmasının devamında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin pandemi sürecinde cevizin önemine dikkat çekerek tanıtımının yapılması için önerilerde bulundu. Şahin, "Sayın Başkanım cevizin anavatanı, ceviz daha da önemli hale geldi pandemiden sonra. Beyni besliyor, Alzheimer’ı önlüyor ve vücuda koronaya karşı direnç sağlıyor. Daha fazla üretmek lazım, daha fazla tüketmek lazım, bizim de daha fazla tanıtmanız lazım " dedi.

Yıldırım TBB Mensubu belediye başkanlarını ve birlik yönetimini de Oğuzlar'a davet etti. (Haber Merkezi)