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Yıldırım, Asarçayı halkını dinledi

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı Asarçayı Mahallesi’nde halkla bir araya gelerek istişarede bulundu.

Yıldırım, Asarçayı halkını dinledi

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı Asarçayı Mahallesi’nde halkla bir araya gelerek istişarede bulundu.

17 Kasım 2019 Pazar 20:10
Yıldırım, Asarçayı halkını dinledi

Başkan Yıldırım, Asarçayı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

İlçe halkı ile sohbet eden Yıldırım, ardından mahallede yapılan çalışmaları inceleyip, parke taşı çalışması yapılacak yollar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Gönül belediyeciliği ile hizmet edip her zaman halkın içinde olduklarını belirten Yıldırım, “Her Cuma bir mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle sohbet edip, sorunlarını ve taleplerini dinleyip istişare içinde İlçemiz için en iyi hizmeti sunmanın gayreti ile çalışıyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde görüp halkımıza da şeffaf belediyecilik anlayışı gereği bu çalışmaların bilgisini veriyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 17.11.2019 18:50
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