Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93809
ALTIN
251.302
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4247
EURO
6.5701

“Yayla yollarımızda ulaşım sorununu çözüyoruz”

Çorum Oğuzlar ilçesinde yaylalara ulaşıma engel olan sarp yollar belediyenin yol çalışmaları ile engel olmaktan çıkıyor.

“Yayla yollarımızda ulaşım sorununu çözüyoruz”

Çorum Oğuzlar ilçesinde yaylalara ulaşıma engel olan sarp yollar belediyenin yol çalışmaları ile engel olmaktan çıkıyor.

09 Haziran 2019 Pazar 18:36
“Yayla yollarımızda ulaşım sorununu çözüyoruz”

Oğuzlar Belediyesi tarafından Arak Mevki ve Kulpar Bahçesi Mevkinde Oğuzlar Belediye Meclis Üyesi Hasan Çocak koordinatörlüğünde yürütülen yol çalışması ile yaylalara ulaşım engeli ortadan kalkıyor.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Oğuzlar'ın en büyük geçim kaynağı olan ceviz üretiminin yapıldığı yaylalarımıza ulaşımda yaşanan sıkıntılar yıllardır İlçe halkının üretim alanlarına ulaşmasında büyük sorun teşkil ediyordu.

Artık bu durumu sorun olmaktan çıkarmak adına Arak Mevki ve Kulpar Bahçesi Civarında yol çalışması başlattık. Bu çalışma yalnızca tarıma yönelik olmayıp Yaylacılık turizmi için de atılım yapabilmek için gerçekleştiriliyor. Yaptığımız çalışmalar ile İlçemize kazandırdığımız yollar tüm ilçe halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Obruk Barajı tesisleri ziyaretçi akınına uğradı
Obruk Barajı tesisleri ziyaretçi akınına uğradı
“Bayram paylaşınca güzel”
“Bayram paylaşınca güzel”
Oğuzlar Belediyesi bayrama hazır
Oğuzlar Belediyesi bayrama hazır
Oğuzlarlı gençlerden örnek dayanışma
Oğuzlarlı gençlerden örnek dayanışma
Oğuzlar'da renkli gençlik şöleni
Oğuzlar'da renkli gençlik şöleni
“Oğuz Adası” projesi hayata geçiyor
“Oğuz Adası” projesi hayata geçiyor

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim