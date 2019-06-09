“Yayla yollarımızda ulaşım sorununu çözüyoruz”

Oğuzlar Belediyesi tarafından Arak Mevki ve Kulpar Bahçesi Mevkinde Oğuzlar Belediye Meclis Üyesi Hasan Çocak koordinatörlüğünde yürütülen yol çalışması ile yaylalara ulaşım engeli ortadan kalkıyor.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Oğuzlar'ın en büyük geçim kaynağı olan ceviz üretiminin yapıldığı yaylalarımıza ulaşımda yaşanan sıkıntılar yıllardır İlçe halkının üretim alanlarına ulaşmasında büyük sorun teşkil ediyordu.

Artık bu durumu sorun olmaktan çıkarmak adına Arak Mevki ve Kulpar Bahçesi Civarında yol çalışması başlattık. Bu çalışma yalnızca tarıma yönelik olmayıp Yaylacılık turizmi için de atılım yapabilmek için gerçekleştiriliyor. Yaptığımız çalışmalar ile İlçemize kazandırdığımız yollar tüm ilçe halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)