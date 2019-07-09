Vali Çiftçi muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, köylerdeki sorunlarla ilgili bilgileri aldığını kaydederek, Oğuzlar’ın küçük ölçekli bir ilçe olmasına rağmen önemli bir yere de sahip olduğunu kaydetti. merkezde 3 bin civarında, toplamda ise 6 bine yakın nüfusu bulunan Oğuzlar’ın kanalizasyon, içmesuyu ve oyun grupları gibi konularda köylerde mesafe aldığını söyleyen Vali Çiftçi, “Oğuzlar marka bir yer ceviziyle ve doğasıyla beğeni topluyor bunu artırmakta fayda var” dedi. (Erkan BAYATLI)