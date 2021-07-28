Traktör devrildi 1'i çocuk 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre Çorum'un Oğuzlar ilçesi Kayı köyü Yedibela Mevkii'nde meydana gelen olayda M. İ. yönetimindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gele kazada biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Aliye ÖNCEL)

