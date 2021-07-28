Traktör devrildi 1'i çocuk 6 yaralı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Oğuzlar 28.07.2021, 21:01 28.07.2021, 23:01
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Edinilen bilgilere göre Çorum'un Oğuzlar ilçesi Kayı köyü Yedibela Mevkii'nde meydana gelen olayda M. İ. yönetimindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Meydana gele kazada biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
(Aliye ÖNCEL)
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