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Traktör devrildi 1'i çocuk 6 yaralı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Oğuzlar 28.07.2021, 21:01 28.07.2021, 23:01
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Traktör devrildi 1'i çocuk 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre Çorum'un Oğuzlar ilçesi Kayı köyü Yedibela Mevkii'nde meydana gelen olayda M. İ. yönetimindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 
Meydana gele kazada biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
(Aliye ÖNCEL)
 

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