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Sınav Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Oğuzlar’ı gezdi

Sınav Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Selami Tüysüz beraberinde öğretmen ve öğrencilerle birlikte Oğuzlar’ı gezdi.

Sınav Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Oğuzlar’ı gezdi

Sınav Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Selami Tüysüz beraberinde öğretmen ve öğrencilerle birlikte Oğuzlar’ı gezdi.

19 Kasım 2019 Salı 19:14
Sınav Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Oğuzlar’ı gezdi

Oğuzlar Altın Koz Tesislerinde kahvaltı, Obruk Barajında tekne turunun ardından İlçeye gelenlerin fotoğraf çekinmeden gitmediği muhteşem Obruk Barajı manzarasını arkasına alan "Oğuzlar Ceviz Diyarına Hoşgeldiniz" yazısı önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından İlçenin doğal güzelliklerinin, kültürel ve tarihi güzelliklerinin aktarıldığı gezi sonrası Sınav Eğitim Kurumları ve Yediiklim Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz; " Bizlere Oğuzlar ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatarak öğretmen ve öğrencilerimizin hoşça vakit geçirmesini sağlayan Oğuzlar Belediye Başkanımız Sn Muzaffer Yıldırım ’a kurumlarım ve şahsım adına çok çok teşekkür ederim" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım İlçeye ziyaretlerinden ve ilçenin doğal güzelliklerinin gençlere aktarılmasını sağladıklarından dolayı kurum müdürü ve öğretmenlere teşekkürlerini iletip; "Kültür elçisi olan gençlerimizin ilçemize ziyaretleri bizler için çok daha anlamlı. Her biri farklı şehirlerde üniversite öğrenimi görürken İlimizin, ilçemizin tanıtımı için birer kültür elçisi olacak. İlçemize düzenlediğiniz geziden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Saklı Cennet Oğuzlarımıza her zaman bekliyoruz "dedi.

(Haber Merkezi)

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