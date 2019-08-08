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Sarıyer Belediyesi Oğuzlar’daki iş makinelerini geri çekti

Sarıyer Belediyesi tarafından önceki dönem ilçeye gönderilen greyder, Belediye’nin AK Parti’ye geçmesinin ardından geri alındı.

Sarıyer Belediyesi Oğuzlar’daki iş makinelerini geri çekti

Sarıyer Belediyesi tarafından önceki dönem ilçeye gönderilen greyder, Belediye’nin AK Parti’ye geçmesinin ardından geri alındı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:07
Sarıyer Belediyesi Oğuzlar’daki iş makinelerini geri çekti

Yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapan İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Kısıtlı imkânlarla ilçe halkına hizmet edip ilçenin gelişip kalkınması için çalışan bir ilçenin gelişmesini engellemek adına yapılan böyle ayrıştırıcı bir hareketi kınıyorum.
Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi ile bir bütün olan ülkemizin dört bir yanında hepimiz bir bütünüz.

Ulaştırmadan altyapıya, turizmden mimariye ülkenin her yerine eşit hizmet götürmeye çalışan AK Parti’nin tavrına karşı bir ilçe belediyesi sırf kendi partilerinden değil diye başka bir belediyenin hizmetini engellemeye çalışmaktadır. Yaşadığımız bu durumdan eminim ki CHP’nin dahi haberi yoktur ve inanıyorum ki bu durum karşısında onlar dahi sessiz kalmayacaktır.
Kardeşliğe inanan, böyle bir ayrıştırmaya göz yummayan herkesi imkânları kısıtlı ama potansiyeli yüksek olan şirin Oğuzlarımıza destek olmaya bekliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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