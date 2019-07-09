“Personel eksiğimiz var”

Vali Mustafa Çiftçi ilçe ziyaretlerine Oğuzlar ile devam etti. İlk olarak Kaymakamlığı ziyaret ederek İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül ile görüşerek brifing alan Vali Çiftçi daha sonra Oğuzlar Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada seçimin ardından ilçeyi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Vali Çiftçi, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Vali Çiftçi’nin belediye ziyaretinde belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yıldırım, Oğuzlar Belediyesi’nde yeteri kadar personel bulunmadığını ifade etti. 38 personel bulunduğunu ve 7 personel açığı bulunduğunu, işçi kadrosunda ise 7 kişi bulunduğunu ve 17 kişi açığın olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesi nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında personel alımı yapılamadığını söyledi.

Belediyenin araç parkında bulunan araçların eski olduğunu belirten Başkan Yıldırım en yeni aracın 2006 model bir kepçe olduğunu söyledi. Sınırlı imkanlarla en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, iş konusunda isteklerin olduğunu ancak bunu karşılayacak imkanın bulunmadığını söyledi.

İlçenin gelir kaynağının genelde ceviz ve tarım olduğunu söyleyen Yıldırım, tarım ve turizme daha çok önem verilmesi gerektiğini kaydetti. Fındıkkıran Bölgesi’nde sulama ile ilgili projelerinin bulunduğunu belirten Başkan Yıldırım, sulama ile birlikte ilçenin gelirinin de artacağını anlattı. Çevre ilçelerin de faydalanacağı ve Oğuzlar’ı İskilip ve Ankara’ya bağlayan yol konusunda da sıkıntıları bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yıldırım, bu yolda da iyileştirilmeler yapılmasının ulaşımı daha da rahatlatacağını bu durumun gelen misafirlerin sayısını da artıracağını ifade etti.

Oğuzların turizme büyük yatırımlar yapması gerektiğini anlatan Başkan Yıldırım, Hitit Üniversitesi’nin yapacağı Oğuz Adası Projesi’nin bölgenin hareketlenmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. İlçede konukların konaklayabileceği yer bulunmadığını söyleyen Yıldırım, önceliklerinin ise ilçeye bir butik otel kazandırmak olduğunu vurguladı.

(Erkan BAYATLI)