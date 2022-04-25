Orhan Ateş’in amcası Mustafa Ateş vefat etti
Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş’in amcası Mustafa Ateş (77) vefat etti.
Oğuzlar 25.04.2022, 17:42
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Fatma Ateş’in eşi, Semiha, Mehmet, Fedakar, Hasan ve Fidan Ateş’in babaları olan Mustafa Ateş, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi Oğuzlar ilçesindeki Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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