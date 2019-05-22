Oğuzlarlı gençlerden örnek dayanışma

Oğuzlarlı gençlerin, "Oğuzlar Gençlik Konseyi" çatısı altında birleşerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle biraraya gelerek düzenledikleri iftar örnek bir dayanışma ruhu ortaya koydu. Gençliğin birlikteliği, dayanışma ruhu ve paylaşma duyguları ile gerçekleştirdiği iftar programına Çorum Eski Milletvekili Adnan Arslan Türkoğlu, AK Parti Gençlik Kolları, CHP Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları da katıldı.

Oğuzlar'da ilk defa böyle bir organizasyonun gerçekleştiğini ifade eden Oğuzlar Gençlik Konseyi üyeleri şu açıklamalarda bulundu:

“Gençler olarak ilk defa böyle bir organizasyon ile bir araya geldik. Bu güzel programı organize edenlerden Allah razı olsun. Gençlik olarak birlikte oluşumunuzun büyüklerimize de örnek olmasını temenni ediyor ve destekleri ile bizlerin yanında olmasını diliyoruz. İnşallah Oğuzlarlı gençler olarak daha nice güzel organizasyonda bir arada olup İlçemiz için birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceğiz.” (Haber Merkezi)