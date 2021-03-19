Oğuzlarlı çocuklardan Başkan Yıldırım’a ziyaret

Çocukların ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Muzaffer Yıldırım minik ziyaretçilerinin taleplerini dinledi. “İlçe futbol sahasının ilçe merkezine uzaklığından dolayı gidemediklerini” dile getiren Oğuzlarlı çocuklara istedikleri zaman sahaya gidebilmeleri için ücretsiz servis sözü verip her zaman kendilerine ulaşabileceklerini bir istekleri, ihtiyaçları olması halinde diledikleri zaman 7/24 arayabileceklerini söyledi.

“Gönül Belediyeciliği ile 7’den 70’e her gönüle girmenin, herkesin sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını” dile getiren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ziyaretlerinden dolayı minik ziyaretçilerine teşekkür edip hatıra fotoğrafı çekindi. (Haber Merkezi)

