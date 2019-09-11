Oğuzlar’ın sorunlarını görüştüler

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçedeki siyasi partilerin temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Oğuzlar'da yapılan çalışmalar ve projeler ile ilgili Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, CHP İlçe Başkanı Osman Güllü, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Afşar ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Kolbaşı ile bir araya geldi.

Toplantı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şunları söyledi:

“İlçemizde siyasi parti ayrımı gözetmeksizin gönül belediyeciliği kapsamında herkese eşit hizmet götürüp, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle de hizmet sevdamız perçinleniyor. Toplantımız kapsamında ilçemizde yapılan çalışmalar, projelerimiz ve tasarruf tedbirleri kapsamında ceviz festivali ile ilgili görüşüp fikir alışverişinde bulunduk. Büyüyen, gelişen bir Oğuzlar için toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.” (Haber Merkezi)