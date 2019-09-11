Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101922
ALTIN
276.582
DOLAR
5.7509
STERLİN
7.0904
EURO
6.3240

Oğuzlar’ın sorunlarını görüştüler

Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemizde siyasi parti ayrımı gözetmeksizin gönül belediyeciliği kapsamında herkese eşit hizmet götürüp, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle de hizmet sevdamız perçinleniyor” dedi.

Oğuzlar’ın sorunlarını görüştüler

Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemizde siyasi parti ayrımı gözetmeksizin gönül belediyeciliği kapsamında herkese eşit hizmet götürüp, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle de hizmet sevdamız perçinleniyor” dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:35
Oğuzlar’ın sorunlarını görüştüler

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçedeki siyasi partilerin temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Oğuzlar'da yapılan çalışmalar ve projeler ile ilgili Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, CHP İlçe Başkanı Osman Güllü, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Afşar ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Kolbaşı ile bir araya geldi.

Toplantı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şunları söyledi:

“İlçemizde siyasi parti ayrımı gözetmeksizin gönül belediyeciliği kapsamında herkese eşit hizmet götürüp, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle de hizmet sevdamız perçinleniyor. Toplantımız kapsamında ilçemizde yapılan çalışmalar, projelerimiz ve tasarruf tedbirleri kapsamında ceviz festivali ile ilgili görüşüp fikir alışverişinde bulunduk. Büyüyen, gelişen bir Oğuzlar için toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Oğuzlar'da yamaç paraşütü
Oğuzlar'da yamaç paraşütü
Oğuzlar Belediye Meclisi toplandı
Oğuzlar Belediye Meclisi toplandı
Oğuzlar’da ceviz sezonu başlıyor
Oğuzlar’da ceviz sezonu başlıyor
Oğuzlar’ın doğal güzellikleri büyülüyor
Oğuzlar’ın doğal güzellikleri büyülüyor
Epilepsi krizi sonrası düşerek ağır yaralandı
Epilepsi krizi sonrası düşerek ağır yaralandı
Altın Koz'da bayram yoğunluğu
Altın Koz'da bayram yoğunluğu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim