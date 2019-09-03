Oğuzlar’ın doğal güzellikleri büyülüyor

Çorum’un Oğuzlar İlçesi, Obruk Barajı ve baraj kenarında bulunan Altın Koz Tesisleri ile cazibe merkezi haline geldi.

“Saklı cennet” olarak adlandırılan Oğuzlar’da barajın ve etrafındaki dağların güzelliği insanı mest ediyor.

Ceviz diyarı Oğuzlar, barajın muhteşem görüntüsü ile ünlü turizm merkezlerini aratmıyor.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ise ilçeyi geleceğe hazırlamak, ülkemize ve dünyaya tanıtmak, bölge halkının refah düzeyini artırmak ve ilçeyi geliştirmek, güzelleştirmek adına son derece önemli çalışmalara imza attı.

Obruk Barajı’nda yer alan Oğuzlar Belediyesi’ne ait Altın Koz Tesisleri Çorum ve çevre iller başta olmak üzere geniş bir bölgeden ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Muhteşem doğası ile ziyaretçileri büyüleyen Obruk Barajı’nın eşsiz manzarasında zaman geçirmek için yüzlerce ziyaretçi Altın Koz Tesislerine akın ediyor.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Türkiye’nin Saklı Cenneti olan Oğuzlarımızı tüm Türkiye’ye duyurmak için elimizden geleni yapacağız ve buranın bilinirliğini artıracağız. Sürat teknelerimiz ve su bisikletlerimizle su sporları severlere de hitap eden tesislerimize tüm doğa severleri bekliyoruz” dedi.

Oğuzlar tesislerinde su sporları da oldukça ilgi çekiyor. (Haber Merkezi)