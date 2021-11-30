Oğuzlar’da yoğun parke çalışmaları

Oğuzlar Belediyesi tarafından ilçenin Gölbaşı Mahallesi Kirenciler ve Çavdarlar küme evleri, Mehmet Yıldırım Caddesi, Karadonlu Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak’ta parke çalışması yapılıyor.

Oğuzlar Belediyesi Başkanı Muzaffer Yıldırım yapımı devam eden Kirenciler ve Çavdarlar küme evleri bölgelerindeki parke çalışmaları ile Acarlar ve Goceyeni küme evleri bölgelerinde başlatılacak çalışmalar öncesi incelemelerde bulundu.

İlçenin her noktasında ayrı bir çalışma bulunduğunu söyleyen ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yıldırım; “İlçemizde bir tarafta Kirenciler ve Çavdarlar küme evleri bölgesinde hemşerilerimizin talepleri üzerine yaptığımız parke çalışması sona yaklaşıyor, diğer tarafta doğalgaz ve alt yapı çalışmaları sonrasında Mehmet Yıldırım Caddesi ve Sağlık Ocağı Sokak’ta çalışmalar büyük bir hızla yürütülüyor. Acarlar ve goceyeni bölgelerinde de hemşerilerimizin talepleri üzerine bölgede incelemelerde bulunup bu bölgemizde yapılacak çalışmaları da programımıza ekledik. Daha yaşanılabilir bir Oğuzlar için, halkımıza hizmet etmek için gönül belediyeciliği ile durmaksızın çalışıyoruz” dedi.



(Haber Merkezi)

