Oğuzlar’da yoğun altyapı çalışmaları
Oğuzlar Belediyesi tarafından ilçenin içme suyu alt yapısının yenilenme çalışmaları yürütülüyor.
Oğuzlar 10.10.2021, 19:09
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İlçe halkının sağlıklı içme suyu alt yapısına kavuşması için eskiyen su şebekeleri yenileniyor. Gölbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yürütülen yenileme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Uzun yıllardır yenilenmeyen içme suyu şebekelerimizi yenileyerek ilçe halkımızın daha sağlıklı içme suyuna erişmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belediye personellerimiz tarafından Gölbaşı Mahallemizde Atatürk Caddesi’nde yürütülen çalışmalar ilçe halkımıza hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)
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