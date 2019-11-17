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Oğuzlar’da yeni içme suyu hattı çalışması

Oğuzlar'a yeni içme suyu hattı kazandırmak için çalışma başladı.

Oğuzlar’da yeni içme suyu hattı çalışması

Oğuzlar'a yeni içme suyu hattı kazandırmak için çalışma başladı.

17 Kasım 2019 Pazar 21:10
Oğuzlar’da yeni içme suyu hattı çalışması

Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar Belediye Meclisi üyeleri ve teknik ekip, İnderesi mevkiinde ilçeye yeni içme suyu hattı kazandırmak için incelemelerde bulundu.

Yeni hat çalışması hakkında bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemizin gerek içme suyu gerekse sulama suyu ihtiyacının karşılanması için aralıksız çalışıyoruz. İnderesi mevkiinde yapacağımız yeni hat çalışması ile de içme suyu kaynaklarımızın artışını sağlamayı hedefliyoruz. Yalnızca bugünü değil geleceği de düşünerek planlamamızı yapıyor geçmişte yaşanan su sorunlarının ileride de yaşanmaması için geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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