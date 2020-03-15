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Oğuzlar’da virüs önlemi

Dünya genelinde yayılıp insanların ölümüne neden olan ve pandemi haline gelen corona virüsüne karşı Oğuzlar Belediyesi tarafından koruma tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Oğuzlar’da virüs önlemi

Dünya genelinde yayılıp insanların ölümüne neden olan ve pandemi haline gelen corona virüsüne karşı Oğuzlar Belediyesi tarafından koruma tedbirleri uygulanmaya başlandı.

15 Mart 2020 Pazar 19:44
Oğuzlar’da virüs önlemi

İlçedeki cami ve okullarda yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, dünyayı etkisi altına alan salgınla ilgili hükümetin uyguladığı tedbirleri Oğuzlar’da da hayata geçirdiklerini söyledi.

Toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yapmaya başladıklarını söyleyen Yıldırım, “Bu süreçte gerek sosyal medyada gerekse kamuoyunda insanları paniğe sevk edecek bilgilerin dikkate alınmamasını, hükümetin başlattığı tedbirleri bu süreçte uygulamalarını Oğuzlarlı hemşerilerimizden rica ediyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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