Oğuzlar’da suya zam yok

Oğuzlar Belediyesi ‘nde 2021 yılı son toplantısı olan Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda"2022 mali yılı tahmini bütçe tasarısının onaylanması, 2022 mali yılı ücret ve tarifeler listesinin belirlenmesi” konuları ile gerçekleşti.

SUYA ZAM YOK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “İlçe halkının ekonomik koşullardan etkilenmemesi için 2022 yılında mesken sularına zam yapmama kararı aldık. El birliğiyle ilçe halkımızın refahını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmanın gayreti ile çalışıyoruz. 2021 yılının son meclis toplantısında aldığımız kararların Oğuzlarımız adına hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

