Oğuzlar’da suya yüzde 10 indirim

Oğuzlar Belediyesi Meclis Toplantısı’nda 2021 yılı için ilçeye müjdeler ile gerçekleşti. 2021 yılı planlamasının ve 2020 yılının değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda; 2021’de su ücretlerine zam yapılmaması ve % 10 indirim yapılması kararı alındı. Meclis ayrıca, 2021’de projeler için 16 milyon 90 bin TL ödenek ayrılmasını da karara bağladı.

2020 yılında pandemi tedbirlerine rağmen gönül belediyeciliği ile ilçenin bir çok kazanım elde ederek kısa sürede olmaz denilen bir çok hizmetin kazandırıldığını belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şu açıklamalarda bulundu; “1,5 senede Oğuzlarımızda gönül belediyeciliği ile ilçe halkımıza hizmet ederek olmaz denilen, Oğuzlar ölçeğindeki bir çok ilçeyle karşılaştırıldığında Oğuzlar’da belediye hizmetlerini devraldığımızda sahip olduğu borç yüküne rağmen mali disiplini sağlayarak, ayakları yere sağlam basan kararlar alarak Oğuzlarımızı büyütmenin gayretine girdik. Çok şükür seçimden önce verdiğimiz sözlerin büyük çoğunluğunu 1,5 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirdik. İlçemizin bu kazanımları elde etmesine AK Parti’nin gönül belediyeciliği ile vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı, AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Ali Ekmekçi’ye Oğuzlarımız adına teşekkür ederiz. ‘Oğuzlar’da bir şey değişecek: Hizmet değişecek’ demiştik. Söz verdiğimiz gibi de oldu. 2021 yılına ilişkin aldığımız kararlar Oğuzlar halkımıza hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)