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Oğuzlar’da “Sosyal medya…”

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını Oğuzlar sosyal medyaya taşıyor.

22 Nisan 2020 Çarşamba 19:57
Oğuzlar’da “Sosyal medya…”

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 23 Nisan kutlamalarında Oğuzlarlı çocuklarla birlikte olamayacaklarını ifade ederek 23 Nisan coşkusunu yansıtan şiirler ve şarkılardan oluşan videolarını çekip göndermelerini, kendilerinin de bu gönderileri sosyal medya aracılığıyla paylaşacaklarını kaydetti. Başkan Yıldırım, “23 Nisan coşkusunu hep birlikte evlerimizde paylaşalım. Çektiğiniz videoları oguzlarbelediyesi@hotmail.com e-posta hesabına göndererek ya da instagramda @muzafferyildirim19 hesabımı etiketleyerek #Oguzlarda23Nisan etiketi ile paylaşın hep birlikte 23 Nisanın coşkusunu yaşayalım.” diyerek 23 Nisan coşkusuna ortak olma çağrısında bulundu.(Haber Merkezi)

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