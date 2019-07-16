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Oğuzlar’da şehitler anıldı

Çorum’un Oğuzlar İlçesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında şehitler için mevlid-i şerif okutuldu, şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Oğuzlar’da şehitler anıldı

Çorum’un Oğuzlar İlçesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında şehitler için mevlid-i şerif okutuldu, şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

16 Temmuz 2019 Salı 18:59
Oğuzlar’da şehitler anıldı

Oğuzlar Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçe kurumları müdürleri ve ilçe halkı, Oğuzlarlı Şehit J. Er Murat Keleş, Şehit J. Komando Er Hüseyin Damar ve Şehit J. Uzm. Çvş Zekeriya Şahin'in kabirlerini ziyaret ederek, dua ettiler. Ardından Merkez Camii'nde şehitlerimiz için yapılan Mevlüd-i Şerife katıldılar.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Rabbim tüm şehitlerimizin mekânını cennet eylesin, bir daha bu topraklarda darbe yaşatmasın. Darbelerden çok çekmiş bir millet olarak bir daha darbe yaşanmasın düşüncesiyle abdestini alıp şehadete yürüyen, duaları ile sabahlara kadar nöbet tutan vatan evlatlarının birliği ve beraberliği bu ülkede bir daha darbelerin olamayacağını sergiledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde 33 kurşuna karşı dimdik yürüyen Şehit Ömer Halis Demir'i, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde darbecilere geçit vermemek için yürüyen hemşehrilerimiz Şehit Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u, Türksatta bağlantının kesilmemesi için direnirken şehit olan hemşehrimiz Ali Karslı’yı ve tüm 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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