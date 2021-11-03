Oğuzlar’da renkli bayram kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıldönümü Oğuzlar’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleşti. Oğuzlar İlçe Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçe idare amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve Oğuzlar halkının katılımıyla gerçekleşen çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşu gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında Oğuzlar İlçe Stadyumu’nda düzenlenen etkinliklerde büyük ilgi çekti. Oğuzlar İlçe Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ilçe halkının ve tören alanındaki öğrencilerin bayramını kutladı. Öğrencilerin şiirleri ve gösterileri ile devam eden programda 29 Ekim nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

