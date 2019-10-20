Oğuzlar’da Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlarla bir araya gelip muhtarlar gününü kutlayan Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:

“İlçemizde mahallelerimizin, köylerimizin; sorunlarının, taleplerinin bilinmesi noktasında bizlerin gören gözü, işiten kulağı fonksiyonunu yerine getiren muhtarlarımız sayesinde farkında olmadığımız eksikliklerin farkına varıyoruz. Elimizin uzanamadığı yere onlar sayesinde uzanıyor, kimin ne sorunu var biliyoruz. 7 mahalle, 6 köyden oluşan şirin ilçemiz Oğuzlarımızda görev yapan, halkla aramızda gönül köprüsü olan tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” (Haber Merkezi)