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Oğuzlar’da karantina sona eriyor

Oğuzlar’da 18 Nisan tarihinde Gölbaşı Mahallesi Seher Çıkmaz Sokak’ta vaka görülmesiyle İlçe Hıfzısıha Kurulu'nun kararıyla başlayan karantina süreci 2 Mayıs tarihi itibariyle sona eriyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 11:25
Oğuzlar’da karantina sona eriyor

Karantina sürecinin başlamasıyla 2 haftadır ilçe halkının birbiri ile temasını azaltmak ve bulaşma riskini önlemek amacıyla açılmayan ilçe pazarı da korona virüs tedbirlerine uyarak, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek tekrar kuruldu.


Karantina süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemiz dışında ikamet eden covid19 testi pozitif çıkan bir hemşerimizin gelişiyle Gölbaşı Mahallemizde bulunan Seher Çıkmaz Sokak'ta 18 Nisan itibariyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun kararıyla karantina başlamıştı. Karantina sürecinde ilçe halkımızın sağlığı ve güvenliği için ilçe pazarımızı da kapatma kararı almıştık ve tedbirleri arttırmıştık. Bugün itibariyle ilçe halkımızın alışveriş konusunda mağdur olmaması için ilçe pazarımız sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek tekrar açıldı, pazara gelen herkese Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte maske dağıtımında bulunulup uyarılar tekrar hatırlatıldı. Şimdiye kadar ilçemizde çıkan yeni vaka bulunmamaktadır. Tüm ilçe halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılmasını diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 01.05.2020 11:31
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