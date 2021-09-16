Oğuzlar’da İlköğretim Haftası kutlandı 

İlçe Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tulu, İlçe Jandarma Komutanı Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Tuğrul Yarar ve öğrenci velilerinin katılımıyla Oğuzlar İlkokulu’nda gerçekleşen İlköğretim Haftası kutlama programında çocukların okul heyecanına ortak olundu.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “2021-2022 eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla okullarına kavuşan sevgili çocuklarımızın ilköğretim haftası heyecanına ile ortak olduk. Minik Yavrularımızın 2021-2022 eğitim- öğretim yılını kutlar, başarılarla dolu bir eğitim hayatı dileriz” şeklinde açıklama yaparak Oğuzlarlı çocukların ilköğretim haftasını kutladı. (Haber Merkezi)

