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Oğuzlarda ilçe pazara ulaşım için ücretsiz servis

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzların sosyal hizmetler alanında da büyük bir değişime sahne olduğunu belirterek yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Oğuzlarda ilçe pazara ulaşım için ücretsiz servis

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzların sosyal hizmetler alanında da büyük bir değişime sahne olduğunu belirterek yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:25
Oğuzlarda ilçe pazara ulaşım için ücretsiz servis

Önceki dönemlerde cenazelerde kefen hizmetinin belediye tarafından ücretli karşılandığın anlatan Yıldırım, artık bu hizmetin belediye tarafından ücretsiz karşılandığını dile getirdi. İnsanların cenazeleri dolayısıyla acılarını yaşadıkları bir dönemde bir de bu hizmetten ücret alınmasına gönlünün razı olmadığı için bu hizmetleri ücretsiz hale getirdiklerini söyleyen Muzaffer Yıldırım, ilçe pazarına ulaşım kolaylığı için cuma günleri sabah saat 11.00'de İlçe merkezine öğleden sonra da Kızılcapelit ve Asarçayı Mahallelerine ücretsiz servis hizmeti sunmaya başladıkların anlattı. Temelinde halka hizmet olan gönül belediyeciliğini Oğuzlarda inşa etmek için durmaksızın çalıştıkları söyleyen Yıldırım, “Büyüyüp gelişirken alt yapı ve imara yönelik çalışmalar yaparken insanı merkeze alan, insana hizmet için var olan bir anlayışla Oğuzlar halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.(Haber Merkezi)

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