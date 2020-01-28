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Oğuzlar’da iki katlı ev yandı

Çorum’un Oğuzlar İlçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Oğuzlar’da iki katlı ev yandı

Çorum’un Oğuzlar İlçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

28 Ocak 2020 Salı 00:05
Oğuzlar’da iki katlı ev yandı

Yangın, Oğuzlar Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Hasan Kurtçu ve Hacer Kurtçu çiftinin iki katlı evlerinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin yangını yetkililere haber vermesi üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla, yangını büyümeden ve başka evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonunda evde olan eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmayışı olası bir can kaybı engellerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da yangınla ilgili bilgi alarak, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

(Mustafa ULUSOY)

Son Güncelleme: 28.01.2020 00:17
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