Oğuzlar’da içmesuyu altyapısı yenileniyor

Oğuzlar Belediyesi tarafından ilçe halkının sağlıklı içme suyu alt yapısına kavuşması için eskiyen su şebekelerinin yenilenmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Çorum’un Oğuzlar İlçesi’ne bağlı bağlı Gölbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yürütülen yenileme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Uzun yıllardır yenilenmeyen içme suyu şebekelerimizi yenileyerek ilçe halkımızın daha sağlıklı içme suyuna erişmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belediye personellerimiz tarafından Gölbaşı Mahallemizde Atatürk Caddesinde yürütülen çalışmalar ilçe halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi)

