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Oğuzlar’da hergün 150 haneye sıcak yemek

Oğuzlar Belediyesi Aşevi tarafından her gün 150 hanenin sofrasına sıcak yemek servisi yapılıyor.

27 Nisan 2020 Pazartesi 21:23
Oğuzlar’da hergün 150 haneye sıcak yemek

İlçede hayırseverlerin bağışları ile yapılan yemek dağıtımı ile ilgili açıklamada bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım "Vatandaşların sofralarına hayırsever hemşerilerimizin destekleri ile her gün sıcak yemek servisi yapılıyor. Ramazanın bereketini paylaşıyor, dualarda buluşuyoruz. Gönüllülük esası ile hazırlanan bu yemeklerin daha çok haneye ulaşması için destek olmak isteyen hemşehrilerimiz 05303205319 nolu telefondan aşevi personelimizle iletişime geçebilirler. Tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar dilerim "dedi. (Haber Merkezi)

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