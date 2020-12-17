Oğuzlarda Güneş Enerji Santrali tamam

Oğuzlar Belediyesi tarafından yapılan güneş enerji santrali (GES) tamamlandı.

En kısa zamanda faaliyete geçerek elektrik enerjisi elde edileceğini belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemizde kazanca dönüşecek bir yatırımımız daha tamamlandı. Ekim ayında çalışmalarına başlayan GES inşaatı, 2 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlandı ve yıl bitmeden elektrik üretimine başlanacak” dedi.

Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekci ile birlikte yerinde inceledikleri GES’in ilçeye hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, “Bu projemizin hayata geçirilmesinde başta bizlerin gönül belediyeciliği temsilcisi olarak İlçemize hizmet edebilmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, desteklerinden dolayı AK Parti Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, Sayın Oğuzhan Kaya, Sayın Erol Kavuncu’ya, AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatçı’ya ve AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Ali Ekmekci’ye Oğuzlarımız adına teşekkür ederim. GES Oğuzlarımıza hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)