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Oğuzlar’da Gaziler Haftası kutlandı

Gaziler Haftası nedeniyle Oğuzlar’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Oğuzlar’da Gaziler Haftası kutlandı

Gaziler Haftası nedeniyle Oğuzlar’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:10
Oğuzlar’da Gaziler Haftası kutlandı

Yüzüncü Yıl Atatürk Parkı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve kutlama programı ile başlayan törenin ardından Oğuzlar SYDV tarafından gaziler onuruna Oğuzlar Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İçişleri Bakanlığı Müfettişi Nurullah Çekirdekçi, İlçe Jandarma Komutanı Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Tuğrul Yarar ve İlçe İdare Amirlerinin katılımıyla Oğuzlar Belediyesi’ne ait Altın Koz Sosyal Tesisleri’nde yemek programı gerçekleştirildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım programda yaptığı konuşmada, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verildiği günün yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler gününde vatanın kurulmasında, korunmasında canları pahasına mücadele eden tüm gazilerimize saygı, sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Yurt içinde ve yurt dışında dört bir yanımızın düşmanla çevrili olduğu Cennet diyar Türkiye’mizin savunmasında Afrin’de Çanakkale’de, 15 Temmuz’da gazi olan asker, polis, sivil tüm yurttaşlarımızın fedakârlıklarını tarih boyunca unutmayacağız. Vatan şairlerimizden Mehmet Emin Yurdakul’un vatan sevdalısı analarımızın duygularına tercüman olduğu ‘Ya şehit ol ya gazi’ şiirinde de belirtildiği gibi memleket uğruna şehitlik ve gazilik en yüksek mertebedir bizler için’ dedi.

(Haber Merkezi)

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