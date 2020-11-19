Oğuzlar’da fidan dikimi
“Milli Ağaçlandırma Günü” dolayısıyla 83 milyon fidanın toprakla buluştuğu “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine fidan dikimi gerçekleşti.
Oğuzlar 19.11.2020, 19:22
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Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe İdare Amirleri, Orman İşletme Personelleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen fidan dikiminde “Bugün Fidan Yarın Nefes” diyerek 100 adet fidan toprakla buluştu.
(Haber Merkezi)
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