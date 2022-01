Oğuzlar’da esnaf buluşması gerçekleşti

Oğuzlar’da Altın Koz Sosyal Tesisleri’nde ilçe esnafının katılımıyla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Göreve geldiğimiz günden bugüne şeffaf belediyecilik gereği her zaman hemşerilerimizle istişare halinde olup hizmetlerimizin bilgilendirmesini yapıp projelerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

Göreve başladıkları Nisan 2019’dan Aralık 2021 sonuna kadar yapılan çalışmalarla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet aşkı ile gönül belediyeciliği ile ilçenin dönüşümünü sağladıklarını belirten Yıldırım, “Sosyal belediyecilik gereği yaptığımız hizmetlerle halkımızla her zaman gönül bağı kurduk, hizmet belediyeciliği gereği ilçemizin gelişimi için alt yapı, turizm, imar alanında ilçemizin her köşesine eşit hizmet sunup ilçe halkımızın refahını arttırmanın gayreti içerisinde olduk. Şimdiye kadar sunduğumuz hizmetlerle hemşerilerimizin gönüllerinde yer edinmiş olmanın şevkiyle çalışıyor ilçemizi daha ileriye götürmenin gayreti ve azmiyle hareket ediyoruz.

Şimdiye kadar sunduğumuz hizmetlerde bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza ve AK Parti İlçe Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

(Haber Merkezi)