Oğuzlar’da engelliler günü kutlandı

Oğuzlar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Oğuzlar’da ikamet eden engelli vatandaş Eyüp Kılıç’a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, AK Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekci, AK Parti Oğuzlar Gençlik Kolları Başkanı Fatih Karabıyık, AK Parti Oğuzlar Belediye Meclis Üyesi Orhan Afşar Oğuzlarlı engelli vatandaş Eyüp Kılıç ile bir araya gelerek engelliler gününü kutladılar.

Herkesin birer engelli adayı olduğunun bilinciyle engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için onları anlayarak, empati kurarak hareket etmenin önemine değinen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle ilçe sakinimiz Sayın Eyüp Kılıç’ın nezdinde tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlarım. Toplum olarak engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için onların önlerine engel koymadan sorumluluk bilinci ve empati duygusuyla hareket edersek zor olan hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırırız. Bunun için yapacağımız küçük hareketler onlar için büyük kolaylık olarak karşımıza çıkıp hayatlarındaki engelleri bir nebze de olsa azaltabiliriz; görme engelliler için yapılan sarı çizgileri işgal etmemek, engelli araçlarının kaldırımlara çıkmasını sağlayan eğimlerin önünü kapatmamak gibi küçük duyarlılıklar büyük mutluluklara dönüşebilir. Engellilerin önüne engel değil onlara destek olalım. Onların tüm engellere rağmen hayata tutunma umutlarını bizler de hayat felsefesi edinelim. Geçen yıl 3 Aralıkta engelli hemşerilerimizi ziyaret ederek ‘umutlarınız çiçek açsın’ demiştik. Onların umutları çiçek açıp yeşillendikçe bizlerin de mutluluğu katlanıyor. Bugün Eyüp Kılıç amcamıza akülü tekerlekli sandalye hediye ederek onun hayatını kolaylaştırmak için bir nebze de olsa katkımız olduysa ne mutlu bize.” (Haber Merkezi)