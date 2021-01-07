“Oğuzlar’da dönüşüm devam edecek”

Oğuzlar Belediye Meclisi tarafından gerçekleşen Ocak ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda “Yeni yılın ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını” dileyen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; ”Gündemdeki konulara geçilerek ihtisas ve denetim komisyonu seçimleri yapıldı. Ücretlerin görüşülerek oy birliği ile karar alındı. Hep birlikte 2019 yılında da, 2020 yılında da ilçemize hizmet için uzlaşıyla çalışarak ilçemizin dönüşümü için el birliği verdik. 2021 ve sonrasında da gönül belediyeciliği ile bu birlik ve beraberliğimizle Oğuzlarımızın dönüşümü devam edecek inşallah. Yeni yılın ilk toplantısı hayırlara vesile olsun” dedi. (Haber Merkezi)