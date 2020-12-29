Oğuzlar’da doğalgaz ölçüm istasyonu açıldı

Doğalgazın ilçeye daha güvenli dağıtılması amacıyla Oğuzlar Dikenli Köyü’nde Doğalgaz RMS (Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu) açılışı gerçekleştirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilen açılışa Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, BOTAŞ Çorum Bölge Müdürü Zeki Kahraman, BOTAŞ Çarşamba Şube Müdürü Behçet Bal, Belediye Meclis Üyesi Orhan Afşar, Çorumgaz İşletme Mühendisleri Ahmet Faruk Yerli, Berk Özşahin, BOTAŞ Görevlisi Osman Ayva katıldı.

Merkez nüfusu 2500 olan ilçeye 8 km doğalgaz boru hattı yapılarak ilçe halkının güvenli bir şekilde hizmet alması sağlandı.

(Haber Merkezi) aktörlerden biri olan BİK'in, bu vizyonuna dikkat çekerken geleceği, dijitalleşmeyi ve kurumun bağımsızlığını da temsil ediyor. Logo aynı zamanda taş, kemik, deri, parşömen, kağıt, bilgisayar ile devam eden yazma yolculuğunu ve yeni mecralarda devam edecek bir serüveni de anlatıyor.

Gelenekten beslenen, geleceğe hazır ve tüm çalışmalarıyla yazılı basının arkasındaki devlet güvenini temsil eden yeni logo ve tipografi, Kurumun Genel Müdürlük ve şubelerindeki tüm kullanım alanlarında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak.

(AA)