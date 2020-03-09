Oğuzlar’da doğalgaz 2. etap çalışmaları başladı

Oğuzlar’da geçtiğimiz Kasım ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Faruk Dönmez’in açılışını gerçekleşmesinin ardından dağıtımına başlanan doğalgaz için 2. etap çalışması başlıyor.

Birinci etap kapsamında Gölbaşı Mahallesi’nde yapılan çalışmaların ardından ilçenin büyük bir kesiminin doğalgaz konforuna kavuşması için aboneliklerin alınmaya başlandığını belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Daha önce Gölbaşı Mahallemizde yapılan doğalgaz çalışmasının ardından ilçemizin büyük bir kesiminde doğalgaz çalışmalarını başlatıyoruz. Çarşı, Birtatlı, Çeşme mahallelerimiz ve Gölbaşı Mahallesi’nin kalan kısmı için çalışmaları başlatıyoruz. İlçemize hayırlı olsun. İlçemizin doğalgaz çalışmalarında her zaman destekleri ile bizlerin yanında olan Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, Sayın Oğuzhan Kaya, Sayın Erol Kavuncu’ya, AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatcı’ya, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’ya, Çorumgaz Genel Müdürü Sayın Kasım Kahraman’a Oğuzlarımız adına teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)