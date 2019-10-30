Oğuzlarda Cumhuriyet sevinci

Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe idare amirleri ve Oğuzlar halkının katılımıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlama programında ilçedeki öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kutlama programı büyük bir coşku ve duygu seli yaşattı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanının törene katılanları selamlamasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kutlama programı gerçekleşti. Cumhuriyet oratoryosu ile Cumhuriyetin nasıl kazanıldığının duygusal bir şekilde aktarıldığı, çocukların şarkıları ile coşkulu anlar yaşandığı törenin akabinde Cumhuriyet konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri tarafından ödülleri takdim edildi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törenin ardından yamaç paraşütçüleri Ali Karınlıoğlu, Mehmet Akif Koç ve Durmuş Kara tarafından Oğuzlar semalarında uçuş yapılarak Türk Bayrağı açıldı.

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili duygularını dile getiren Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; Cephede kadın erkek, çoluk çocuk 7’den 70’ e her kesimin onurlu mücadelesinin kendi kendini yönetme iradesine dönüşmesinin ürünü olan Cumhuriyetin 96. yıl dönümünde demokrasi kazanımları elde edilmesine vesile olan ecdadı rahmet ve minnetle andığını söyledi. Geçmişte Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının verdiği mücadelenin günümüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kahraman Türk Ordusu tarafından büyük bir azim ve kararla sürdürüldüğünü anlatan Yıldırım, “Emanetin emanetimizdir Atam “ diyerek Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek için mücadele eden Cumhurbaşkanımız, Yüce Meclisimiz ve kahraman ordumuza saygılarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)