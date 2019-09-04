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Oğuzlar’da ceviz sezonu başlıyor

“Oğuzlar77” adıyla marka haline gelen Oğuzlar ilçesinde ceviz hasadında sezon başlıyor.

Oğuzlar’da ceviz sezonu başlıyor

“Oğuzlar77” adıyla marka haline gelen Oğuzlar ilçesinde ceviz hasadında sezon başlıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:26
Oğuzlar’da ceviz sezonu başlıyor

“Oğuzlar77” adıyla marka haline gelen Oğuzlar ilçesinde ceviz hasadında sezon başlıyor.

Oğuzlar’ın en büyük geçim kaynağı olan cevizcilikle ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şunları söyledi:

“Burada Allah vergisi bir cevizimiz var. Dünyaca ünlü ve kalite değeri, aroması yüksek olan bir cevizimiz. Bugünlerde başlayan bir hasat dönemine giriyoruz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu cevizle ilgileniyor. Oğuzlar Türkiye’nin ceviz ihtiyacının % 5-6’sını karşılayarak Türkiye’nin ceviz ambarı olma özelliği taşıyor.

15 Eylülden itibaren başlayan cevizin indirilmesi, toplanması, yeşil kabuğundan ayrılarak kurutulması aşamalarından oluşan meşakkatli bir üretim süreci Oğuzlarlı çiftçilerimizi bekliyor.

İlçemizin en büyük gelir kaynağını oluşturan, tarımda Oğuzlar’ın marka haline gelmesini sağlayan tüm ceviz üreticisi çiftçilerimize emeğinin karşılığını alacağı bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum. Emek yoğun bir üretime sahip olan tanıtım eksikliğinden dolayı dış pazarlara açılma sorunu yaşayan Oğuzlar77 cevizimizi yalnızca Türkiye’de değil Dünya çapında da marka haline getirmeyi planlıyoruz. Üreten, emek veren, emeğini mahsule dönüştüren tüm çiftçilerimizin yanındayız.” (Haber Merkezi)

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