Oğuzlar’da ceviz hasadı başladı

İlçenin adı ile özdeşleşen coğrafi tescilli Oğuzlar cevizinde hasat sezonu başladı. Türkiye ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 5-6’sını karşılayan, yağı, aroması, ince kabuklu yapısı ile diğer cevizlere kendine has ayırt edici özelliklere sahip meşhur Oğuzlar cevizi hasat sezonunda üreticiler, ilçenin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ceviz üreticisi çiftçileri ziyaret ederek kolay gelsin dileklerini ileten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Çiftçilerimizin 1 yıllık emeklerinin hasat sezonu başladı. Tüm çiftçilerimizin emeklerinin maddi olarak da karşılığını alabileceği bereketli, bol kazançlı bir sezon dilerim. Tüm çiftçilerimizin her zaman yanındayız” şeklinde açıklamalarda bulundu. (Haber Merkezi)