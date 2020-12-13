Oğuzlar’da ceviz görüşmesi

Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seçil Türksoy, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yıldırım, ilçenin en büyük gelir kaynağı olmasının yanısıra Türkiye’nin ceviz ihtiyacının %5-6’sını karşılayan ceviz tarımı ile ilgili bilgi verdi.

Ceviz tarımında mümkün olan en yüksek kalitede sürdürülebilirlik için Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Oğuzlar Belediyesi ile gerçekleştirilebilecek ikili işbirliği projeleri konusunda her türlü desteğe ve işbirliğine hazır olduklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Seçil Türksoy, Oğuzlar'da ceviz üretimi ve pazarlanmasına ilişkin Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile söyleşi gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Lezzeti, aroması, ince kabuklu yapısı, yağ oranının yüksekliği ve coğrafi işareti ile Türkiye çapında marka haline gelen Oğuzlar cevizimizin ulusal pazarda adından bahsettirmesi malesef yerel çiftçilerimize çok yansıyamıyor. Evet ilçemizin en önemli geçim kaynağı ceviz ama bu durumdan en büyük kazancı Oğuzlar cevizi markasını kullanan tüccarlar elde ediyor. İlçemizde piyasa fiyatı 35 TL olan kabuklu cevizin Ankara'da, İstanbul'da tezgahlarda satış fiyatının 60-70 TL civarında satıldığını görüyoruz. Yerel çiftçinin ürününe Oğuzlar'da 35 TL denildiğinde pahalı diyenler aynı cevizin tüccarlar tarafından büyük şehirlerde çok daha yüksek fiyatlarla satıldığını bilmiyor. Arada ezilen çiftçiler, çiftçilerin emeği oluyor. Fidanın yetişmesi, ürün vermeye başlaması, ürün verme aşamasında yapılan bakımları, toplanması, kurutulması, yeşil kabuğundan ayrılması gibi bir çok meşakkatli aşamadan geçen cevizin üretiminde 1 yılını harcayan çiftçilerimizin ürünü ile 1 yıllık emeğin 2 katı fiyatına tezgahlarda satıldığını görünce çiftçilerimiz adına üzülüyoruz.

Yerli çiftçiyi etkileyen bir diğer husus da farklı cins cevizlerin Oğuzlar Cevizi adıyla satıldığını görüyoruz. Bu durum da daha kalitesiz cevizlerin Oğuzlar cevizi adıyla satışı sonrası Oğuzlar Cevizine olan güveni düşürüyor ve çiftçiyi de olumsuz etkiliyor. Bu durumun yaşanmaması için tüketicilere Oğuzlar cevizi ile ilgili biraz bilgi verelim; Oğuzlar cevizi ince kabuklu yapısından dolayı elde kolay kırılır, yediğinizde yağ oranı yüksek için damağı burmaz ve içi beyazdır” dedi.

Yıldırım, “Oğuzlar'ın arazi yapısı çok dağlıktır ve Oğuzlar cevizimiz bu dağlık arazilerde, yaylalarda yetişmektedir. Yaylalara ulaşım sorun olduğu için arazi yolları açıp var olan yollarda genişletme ve iyileştirme çalışmaları yaparak ulaşım sorununu büyük oranda aştık. Cevizin iklim koşullarından etkilenmemesi, sıcaktan yanmaması için sulama imkanının olması gerekiyor bunun için de arazilerimizde sulama imkanlarını arttırmak için yeni su kaynakları bulduk ve çiftçinin hizmetine sunduk” açıklamasında bulundu.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemize yaptığınız ziyaretten ve Oğuzlar cevizimize ilginizden dolayı biz teşekkür ederiz. Ceviz üretiminin iklim koşullarından etkilenmeden, sürdürülebilir bir şekilde üretimi ve verimliliğinin artışı, üniversite işbirliği ile ulusal boyutta tanıtımının arttırılması için desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)