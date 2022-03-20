Oğuzlar’da Çanakkale Zaferi kutlandı

Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Cevdet Kızıl, ilçe idare amirleri, AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, şehit yakınları ve gaziler ile Oğuzlar halkının katılımıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla dizi etkinlik gerçekleşti.

100. Yıl Atatürk Parkı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından, Oğuzlarlı Şehitler Şehit J.Er Murat Keleş, Şehit J.Komando Er Hüseyin Damar, Şehit J. Uzm. Çvş Zekeriya Şahin’in kabirleri ziyaret edilerek dua edilip karanfil bırakıldı. Törenin devamında ise Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sahnelendi. (Haber Merkezi)